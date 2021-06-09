Награжденная орденом «Родительской славы» ингушская семья получит новое жилье

«По обращению Главы республики Махмуд-Али Калиматова федеральным казначейством на основании правительственного постановления принято решение оказать семье Марзиевых, награжденной Президентом России Владимиром Путиным орденом «Родительская слава», поддержку в улучшении жилищных условий», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, руководителем Казначейства России Романом Артюхиным была рассмотрена просьба Калиматова о выделении семье Пятимат Марзиевой, являющейся сотрудником УФК по республике с 24-летним стажем, единовременной субсидии на приобретение жилого помещения.

Семья Ахмеда и Пятимат Марзиевых проживает в сельском поселении Кантышево Назрановского района Ингушетии. У них растут семеро детей от 6 до 17 лет: четыре мальчика и три девочки.

Указ главы государства о награждении четы орденом за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей «Родительская слава» вступил в силу 20 апреля 2021 года, а уже 1 июня, в День защиты детей, глава государства встретился с Марзиевыми лично в режиме видео-конференц-связи.

Ранее Калиматов вручил многодетной семье ключи от семейного микроавтобуса «Соболь», приобретенного на средства Национального фонда развития Ингушетии.