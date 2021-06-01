Награжденной орденом «Родительская слава» многодетной семье Марзиевых власти Ингушетии приобрели микроавтобус

Во вторник Президент России Владимир Путин пообщался в режиме видеосвязи с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», из разных округов страны. В их числе и семья Марзиевых из Ингушетии, в которой четыре сына, занимающихся кикбоксингом, и три дочери. Глава государства побеседовал с семьей на тему образования и развития детей, а также поздравил 14-летнего Исмаила Марзиева с днем рождения.

«По инициативе главы региона Махмуд-Али Калиматова Национальный фонд развития Ингушетии выделил средства и приобрел для семьи Марзиевых просторный микроавтобус «Соболь», в котором семья сможет ездить в полном составе. Такие многодетные семьи, в которых занимаются всесторонним развитием и воспитанием детей, являются примером в регионе, и их необходимо поддерживать и поощрять», — сказали в пресс-службе.

Также Путин на встрече поддержал желание работать в правоохранительных органах у одного из сыновей семьи Марзиевых.

Пятимат Марзиева во время встречи по видеосвязи с главой государства рассказала, что ее сыновья начинали заниматься единоборствами с дзюдо. Однако из-за того, что семья переехала и хорошей секции по новому месту жительства не нашлось, мальчики перешли на кикбоксинг. Один из молодых людей сообщил Президенту, что очень любит этот вид спорта и участвовал в первенстве Ингушетии и других турнирах, отмечает ТАСС.

«У меня нет особенных результатов. Но я готовлю себя к службе в правоохранительных органах, и я пытаюсь заниматься усерднее», — рассказал юноша, заметив, что на втором месте после учебы у него стоит спорт. «Здорово, молодец», — похвалил Путин.

«Что касается будущей работы в правоохранительных органах — тоже подумаю о том, как тебе помочь и поддержать», — пообещал Президент России, обращаясь к юноше.

Напомним, орден «Родительская слава» был учрежден в мае 2008 года занимавшим тогда пост Президента Дмитрием Медведевым. Первый указ о награждении орденом был подписан 4 января 2009 года. Всего в 2009-2019 гг. сообщалось о награждении орденом 393 многодетных семей (включая 19 родителей-одиночек). В 2018 г. была награждена 31 семья (из них трое родителей-одиночек), в 2019 г. — семь семей.