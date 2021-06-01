Награжденной орденом «Родительская слава» многодетной семье Марзиевых власти Ингушетии приобрели микроавтобус
Национальный фонд развития Ингушетии приобрел микроавтобус для многодетной семьи из региона, которая стала обладателем ордена «Родительская слава». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главы и правительства республики.
Во вторник Президент России Владимир Путин пообщался в режиме видеосвязи с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», из разных округов страны. В их числе и семья Марзиевых из Ингушетии, в которой четыре сына, занимающихся кикбоксингом, и три дочери. Глава государства побеседовал с семьей на тему образования и развития детей, а также поздравил 14-летнего Исмаила Марзиева с днем рождения.
«По инициативе главы региона Махмуд-Али Калиматова Национальный фонд развития Ингушетии выделил средства и приобрел для семьи Марзиевых просторный микроавтобус «Соболь», в котором семья сможет ездить в полном составе. Такие многодетные семьи, в которых занимаются всесторонним развитием и воспитанием детей, являются примером в регионе, и их необходимо поддерживать и поощрять», — сказали в пресс-службе.
Также Путин на встрече поддержал желание работать в правоохранительных органах у одного из сыновей семьи Марзиевых.
Пятимат Марзиева во время встречи по видеосвязи с главой государства рассказала, что ее сыновья начинали заниматься единоборствами с дзюдо. Однако из-за того, что семья переехала и хорошей секции по новому месту жительства не нашлось, мальчики перешли на кикбоксинг. Один из молодых людей сообщил Президенту, что очень любит этот вид спорта и участвовал в первенстве Ингушетии и других турнирах, отмечает ТАСС.
«У меня нет особенных результатов. Но я готовлю себя к службе в правоохранительных органах, и я пытаюсь заниматься усерднее», — рассказал юноша, заметив, что на втором месте после учебы у него стоит спорт. «Здорово, молодец», — похвалил Путин.
«Что касается будущей работы в правоохранительных органах — тоже подумаю о том, как тебе помочь и поддержать», — пообещал Президент России, обращаясь к юноше.
Напомним, орден «Родительская слава» был учрежден в мае 2008 года занимавшим тогда пост Президента Дмитрием Медведевым. Первый указ о награждении орденом был подписан 4 января 2009 года. Всего в 2009-2019 гг. сообщалось о награждении орденом 393 многодетных семей (включая 19 родителей-одиночек). В 2018 г. была награждена 31 семья (из них трое родителей-одиночек), в 2019 г. — семь семей.