Мошенничество

Находившуюся в федеральном розыске за мошенничество женщину задержали в Ингушетии

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Находившуюся в федеральном розыске за мошенничество женщину задержали в городе Сунже, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по региону.

Подозреваемая была обнаружена в одном из домовладений муниципалитета, при проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями совместно с коллегами из УФСБ по республике.

Женщина водворена в специальное помещение для содержания задержанных лиц. Ей вменяется часть 4 статьи 159 УК России — «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

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