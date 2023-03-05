Находившуюся в федеральном розыске за мошенничество женщину задержали в Ингушетии

Подозреваемая была обнаружена в одном из домовладений муниципалитета, при проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями совместно с коллегами из УФСБ по республике.

Женщина водворена в специальное помещение для содержания задержанных лиц. Ей вменяется часть 4 статьи 159 УК России — «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».