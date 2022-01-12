Наиболее благоприятная ситуация с преждевременной смертностью наблюдается в Ингушетии

Об этом свидетельствует исследование Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи министерства здравоохранения России.

Подчеркивается, что при подсчете использовалась система «Потерянные годы жизни», которая позволяет оценить масштабы потерь продолжительности жизни в региональном разрезе.

Согласно предоставленной ведомством информации, «лидеры»: Чукотка, где этот показатель составил 7,76, Чечня — 7,18 и НАО- 7,17. Также в пятерку худших попала Тыва (7,16 потерянных лет) и Оренбургская область (6,91), отмечает РИА Новости.

Самыми распространенными причинами преждевременной смертности стали болезни системы кровообращения, новообразования, внешние причины, болезни органов пищеварения и Covid-19.