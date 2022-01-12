Исследования

Наиболее благоприятная ситуация с преждевременной смертностью наблюдается в Ингушетии

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Наиболее благоприятная ситуация с преждевременной смертностью наблюдется в Ингушетии (3,59 потерянных года), в Адыгее (4,5), в Севастополе (4,64), в Карачаево-Черкесии (4,69) и Калининградской области (4,86 потерянных года).

Об этом свидетельствует исследование Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи министерства здравоохранения России.

Подчеркивается, что при подсчете использовалась система «Потерянные годы жизни», которая позволяет оценить масштабы потерь продолжительности жизни в региональном разрезе.

Согласно предоставленной ведомством информации, «лидеры»: Чукотка, где этот показатель составил 7,76, Чечня — 7,18 и НАО- 7,17. Также в пятерку худших попала Тыва (7,16 потерянных лет) и Оренбургская область (6,91), отмечает РИА Новости.

Самыми распространенными причинами преждевременной смертности стали болезни системы кровообращения, новообразования, внешние причины, болезни органов пищеварения и Covid-19.

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