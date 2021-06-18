Донорство

Накануне Дня медработника России единороссы города Назрани Ингушетии сдали кровь

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Накануне Дня медработника России, который отмечается в третье воскресенье июня, члены фракции партии «Единая Россия» в горсовете города Назрани сдавали кровь.

«Быть донором — это очень благородное дело. Ведь сдавая кровь, вы спасаете чью-то жизнь. Возможно — не одну. Потому что никогда не знаешь, кому она может понадобиться: новорожденному ребенку или человеку, попавшему в аварию. Более того, сдача крови еще и улучшает состояние здоровья донора», — сказал корреспонденту газеты «Ингушетия» председатель горсовета Назрани Юсуп Богатырев.

Он призвал жителей республики принять участие в благородной миссии, отметив, что на республиканской станции переливания крови в Назрани (территории ИРКБ) созданы все условия для доноров и ценят их.

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