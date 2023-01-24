Накануне Дня российского студенчества МВД по Ингушетии организовало экскурсии

Студентам вузов и средних специальных заведений показали работу сотрудников. Ребята получили возможность пообщаться с теми, кто борется с преступностью.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба МВД по региону, в ходе мероприятий стражи правопорядка вместе с членами общественного совета при органах организовали для молодежи экскурсии в различные подразделения. Так, сотрудники центра кинологической службы показали невероятные способности своих питомцев учащимся Медико-технологического колледжа города Карабулака.

Кинологи познакомили студентов с дрессировкой служебных собак. Гости были восхищены немецкой овчаркой, которая чётко выполняла команды и с легкостью справилась с заданием по розыску условной закладки, а также задержанию условного преступника.

В заключение экскурсии гости сделали памятное фото с полицейскими и их хвостатыми питомцами, а также поблагодарили стражей порядка за познавательную экскурсию.

Напомним, так любимый студентами так называемый Татьянин день был учрежден указом Президента России от 25 января 2005 года.