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Накануне Дня российского студенчества МВД по Ингушетии организовало экскурсии

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В преддверии Дня российского студенчества полицейские Ингушетии провели традиционные мероприятия в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант».

Студентам вузов и средних специальных заведений показали работу сотрудников. Ребята получили возможность пообщаться с теми, кто борется с преступностью.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба МВД по региону, в ходе мероприятий стражи правопорядка вместе с членами общественного совета при органах организовали для молодежи экскурсии в различные подразделения. Так, сотрудники центра кинологической службы показали невероятные способности своих питомцев учащимся Медико-технологического колледжа города Карабулака.

Кинологи познакомили студентов с дрессировкой служебных собак. Гости были восхищены немецкой овчаркой, которая чётко выполняла команды и с легкостью справилась с заданием по розыску условной закладки, а также задержанию условного преступника.

В заключение экскурсии гости сделали памятное фото с полицейскими и их хвостатыми питомцами, а также поблагодарили стражей порядка за познавательную экскурсию.

Напомним, так любимый студентами так называемый Татьянин день был учрежден указом Президента России от 25 января 2005 года.

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