Накануне трагической даты депортации в Ингушетии покажут спектакль «Выжить, чтобы вернуться»
В канун очередной трагической даты депортации Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина приглашает жителей и гостей республики на спектакль «Выжить, чтобы вернуться», сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.
Спектакль Магомед-Башира Костоева и Руслана Хакишева в постановке режиссера Мурата Галаева рассказывает о произволе сталинского режима и насильственном выселении ингушского народа с родной земли.
Показы спектакля состоятся в муниципальном Дворце культуры города Назрани 14, 16, 21, 22 февраля в 12:00 мск. Действует программа «Пушкинская карта».
Напомним, 23 февраля 1944 года ингуши и чеченцы по надуманному обвинению были депортированы в Казахстан и Киргизию.