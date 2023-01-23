Накануне трагической даты депортации в Ингушетии покажут спектакль «Выжить, чтобы вернуться»

0

В канун очередной трагической даты депортации Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина приглашает жителей и гостей республики на спектакль «Выжить, чтобы вернуться», сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Спектакль Магомед-Башира Костоева и Руслана Хакишева в постановке режиссера Мурата Галаева рассказывает о произволе сталинского режима и насильственном выселении ингушского народа с родной земли.

Показы спектакля состоятся в муниципальном Дворце культуры города Назрани 14, 16, 21, 22 февраля в 12:00 мск. Действует программа «Пушкинская карта».

Напомним, 23 февраля 1944 года ингуши и чеченцы по надуманному обвинению были депортированы в Казахстан и Киргизию.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Воспитанники спортшколы Плиево стали призерами чемпионата и первенства Ингушетии по панкратиону
Жителя Ингушетии приговорили к 2,5 годам тюрьмы за хранение гранаты
Руководители ингушского и московского колледжей договорились о взаимодействии
Мэрию Магаса обязали оборудовать пешеходные тротуары пандусами для инвалидов
В Ингушетию поступит оборудование за 37,5 млн руб. для улучшения электроснабжения в двух муниципалитетах
В столице Ингушетии провели конкурс рисунков на тему пожарной безопасности
Ингушские школьницы осваивают технологию изготовления национальных войлочных ковров
В горном Джейрахском районе Ингушетии построят новые ДК и школу искусств
47-летний житель Ингушетии застрелил родственника супруги
В Ингушетии тревожная ситуация с вакцинацией детей от полиомиелита
Единороссы Ингушетии оказали помощь семьям военнослужащих, участвующих в СВО

Главное

Яндекс.Метрика

 