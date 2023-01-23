Накануне трагической даты депортации в Ингушетии покажут спектакль «Выжить, чтобы вернуться»

Спектакль Магомед-Башира Костоева и Руслана Хакишева в постановке режиссера Мурата Галаева рассказывает о произволе сталинского режима и насильственном выселении ингушского народа с родной земли.

Показы спектакля состоятся в муниципальном Дворце культуры города Назрани 14, 16, 21, 22 февраля в 12:00 мск. Действует программа «Пушкинская карта».

Напомним, 23 февраля 1944 года ингуши и чеченцы по надуманному обвинению были депортированы в Казахстан и Киргизию.