«Завтра мы проснемся с новым парламентом, с новыми, готовыми к действиям и активному участию в жизни региона депутатами. Нам важна работа и законодательной, и исполнительной власти. Развитие республики не может быть без взаимодействия, принятия конструктивной критики со стороны общественных организаций и диалога парламентариев с жителями Ингушетии и правительством», — подчеркнул руководитель субъекта.

В воскресенье, как и в предыдущие два дня голосования, Глава республики побывал на девяти избирательных участках городов Карабулака, Назрани и Назрановского района.

В очередной раз он подчеркнул, что главной задачей в дни выборов были создание всех условий для волеизъявления граждан и проведение мероприятия в строгом соответствии с законодательством.

Калиматов пообщался с членами участковых избирательных комиссий, наблюдателями и избирателями. Он отметил, что на большинстве из пунктов для голосования создана атмосфера праздника, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.