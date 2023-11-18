Напавший с осколком бутылки на знакомого житель Ингушетии приговорен к 3,5 годам тюрьмы

Установлено, что в ночное время суток 31 июля этого года мужчина в городе Сунжа, в ходе внезапно возникшей ссоры со своим знакомым, нанес тому ранения в область лица и туловища осколком, предварительно разбитой им стеклянной бутылки.

Поскольку на иждивении у фигуранта находится малолетний ребенок, суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Учитывая рецидив преступления, наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.