Приговор

Напавший с осколком бутылки на знакомого житель Ингушетии приговорен к 3,5 годам тюрьмы

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В умышленном причинении тяжкого вредя здоровью признан виновным ранее судимый 36-летний житель региона, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Установлено, что в ночное время суток 31 июля этого года мужчина в городе Сунжа, в ходе внезапно возникшей ссоры со своим знакомым, нанес тому ранения в область лица и туловища осколком, предварительно разбитой им стеклянной бутылки.

Поскольку на иждивении у фигуранта находится малолетний ребенок, суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Учитывая рецидив преступления, наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

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