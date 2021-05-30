Наплыв избирателей наблюдается на счетных участках в Сунже и Сунженском районе Ингушетии

«Голосование у нас действительно идет очень активно, явка довольно хорошая. Люди идут голосовать», — сказал глава администрации.

По его словам, выборный процесс в муниципальном образовании проходит без нарушений, эксцессов на участках не выявлено.

«В целом все нормально. Рассчитываем, что процедура пройдет спокойно без проблем», — рассказал Умаров.

Как передает корреспондент газеты «Ингушетия», если в городе Сунжа открыты два участка, то в районе их три. Они расположились в здании школы номер один предгорного села Галашки, в Нестеровском ДК и в доме культуры на ул. Мира в населенном пункте Троицкое.

На участке в сельском поселении Нестеровское, голосуют как нестеровчане, так и жители из соседних отдаленных сел Берд-Юрт, Чемульга, Аршты.

По словам руководителя администрации Нестеровского Османа Чакиева, наплыв избирателей говорит об их интересе к предстоящим выборам, осознании ответственности как граждан за будущее страны, важности голосования за кандидатов, которые должны защищать их интересы.

Активное участие в процедуре приняли и члены райсовета Сунженского района. Местные депутаты во главе с Магомедом Евлоевым проголосовали на счетном участке с. п. Нестеровское.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия» в самом молодом городе республики Сунжа в воскресенье своевременно, ровно в 8 утра, открылись два избирательных участка. Один расположен на базе лицея номер 1 по ул. Менделеева, второй — в пятой школе.

На двух участках в общей сложности должны проголосовать более 2, 5 тыс. человек в течение дня. Внутрипартийное голосование Всероссийской политической партии «Единая Россия» будет проходить с 8 до 20 часов. Его обеспечивает счетная комиссия партии.