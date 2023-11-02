Наркодилер сознался в сбыте героина в Ингушетии
Мужчина подозревается в сбыте героина на территории региона. Как уточняется, в содеянном он признался добровольно, сообщили газете «Ингушетия» в четверг, 2 ноября, в правоохранительных органах.
«В марте текущего года фигурант сбыл героин в сельском поселении Экажево», — рассказал собеседник.
По его словам, в действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).
Отмечается, что у фигуранта принята явка с повинной. Он содержится в следственном изоляторе в городе Карабулаке.