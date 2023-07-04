Наркокурьера из Казани с почти 100 граммами мефедрона задержали в Ингушетии

«Мужчину задержали в рамках операции „Лес“ на окраине сельского поселения Плиево Назрановского района. Задержанный был ранее судим за кражу, проживает в Казани Республики Татарстан. В ходе личного досмотра у него изъято наркотическое средство „мефедрон“ массой 98,74 г и мобильный телефон», — сказал собеседник.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и п. «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Мужчина водворен в ИВС ОМВД России по Назрани.