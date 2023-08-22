Наркокурьера из Владимира задержали в Ингушетии

В ходе допроса подозреваемого оперативники установили, что ранее он в городе Махачкале оборудовал тайник с синтетическим наркотиком. Полицейские выехали в Дагестан и обнаружили «закладку» на улице Монтажной столицы региона, откуда было изъято более 1 кг мефедрона.

В отношении фигуранта следственным отделом МО МВД России «Малгобекский» возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России, он заключен под стражу.