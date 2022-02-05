Наркополицейский попал в реанимацию после ДТП в столице Ингушетии
В Магасе 60-летний водитель отечественного автомобиля совершил наезд на пешехода, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского УГИБДД.
«В пятницу водитель автомобиля «Лада 211140», двигаясь по улице Кулиева, совершил наезд на 24- летнего гражданина, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу», — сказал собеседник издания.
По его данным, в результате аварии пострадавший доставлен в республиканскую больницу в Назрани.
По данному факту эпизоду проводится проверка..
Как пояснил нашему изданию источник, знакомый с ситуацией, пострадавший — оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков. Инцидент произошел недалеко от здания МВД.
Наркополицейский в тяжелом состоянии находится в реанимации.