Наркополицейский попал в реанимацию после ДТП в столице Ингушетии

«В пятницу водитель автомобиля «Лада 211140», двигаясь по улице Кулиева, совершил наезд на 24- летнего гражданина, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу», — сказал собеседник издания.

По его данным, в результате аварии пострадавший доставлен в республиканскую больницу в Назрани.

По данному факту эпизоду проводится проверка..

Как пояснил нашему изданию источник, знакомый с ситуацией, пострадавший — оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков. Инцидент произошел недалеко от здания МВД.

Наркополицейский в тяжелом состоянии находится в реанимации.