«Это удивительный уровень доверия и ответственности, когда ты становишься лицом в списке лидеров «Единой России», — отметила она в эфире «Соловьев Live».

По ее мнению, именно партия позволит перенести многие инициативы в сфере образования на законодательный уровень.

«Это значит, что ты можешь сформировать во многом политику в сфере образования в течение следующих пяти лет», — разъяснила руководитель фонда «Талант и успех» и образовательного центра «Сириус», пишет Газета. Ru.

«Уверена, что благодаря моему статусу мы соберем инициативы в сфере образования в народную программу «Единой России», — отметила она.

Ранее Шмелева заявила, что для улучшения системы воспитания и образования в России следует снизить учебную нагрузку на детей, заняться развитием массового спорта и преемственных образовательных моделей, сообщает «Взгляд».

Напомним, «Единая Россия» 19 июня провела свой съезд, посвященный выборам в Госдуму. В общефедеральную часть федерального списка кандидатов по предложению Президента Владимира Путина вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.