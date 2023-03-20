Народное собрание Ингушетии предложило закрепить право школьников носить религиозную одежду
Парламент Ингушетии предложил закрепить на законодательном уровне право учащихся носить религиозную одежду, не оставляя данный вопрос на усмотрение образовательных организаций.
Соответствующий проект федерального закона «О внесении изменения в статью 38 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на очередном заседании депутатов представила вице-спикер, председатель комитета по образованию, культуре и информационной политике Аза Хашиева.
Участниками заседания в Народном собрании Ингушетии законодательная инициатива была поддержана единогласно с принятием соответствующего постановления.