Народное собрание Ингушетии предложило закрепить право школьников носить религиозную одежду

0
Депутат Народного Собрания Ингушетии Хашиева Аза

Парламент Ингушетии предложил закрепить на законодательном уровне право учащихся носить религиозную одежду, не оставляя данный вопрос на усмотрение образовательных организаций.

Соответствующий проект федерального закона «О внесении изменения в статью 38 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на очередном заседании депутатов представила вице-спикер, председатель комитета по образованию, культуре и информационной политике Аза Хашиева.

Участниками заседания в Народном собрании Ингушетии законодательная инициатива была поддержана единогласно с принятием соответствующего постановления.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Лавинная опасность сохраняется в горах Ингушетии выше 2 тыс. метров
Более 1,5 тыс. домов могут оказаться в зоне подтопления в Ингушетии
За неделю в Ингушетии произошло семь пожаров
Культработник из Ингушетии заняла первое место на конкурсе «Zа мир во всем мире»
Постпредство Ингушетии при Президенте РФ намерено расширить сотрудничество с МПГУ
В Ингушетии будут проводить мониторинг цен на продтовары в месяц Рамадан
Ингушские борцы классического стиля успешно выступили на открытом всероссийском турнире в Москве
В Ингушетии прошел республиканский фестиваль народного творчества «Славься, Отечество мое!»
В Сунже обсудили онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства
Очередные махинации с землями на 6 млн руб. вскрыли в ингушском селе Экажево
Ингушские спортсмены принимают участие в чемпионате и первенстве ЮФО и СКФО по плаванию

Главное

Яндекс.Метрика

 