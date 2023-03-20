Народное собрание Ингушетии предложило закрепить право школьников носить религиозную одежду

Соответствующий проект федерального закона «О внесении изменения в статью 38 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на очередном заседании депутатов представила вице-спикер, председатель комитета по образованию, культуре и информационной политике Аза Хашиева.

Участниками заседания в Народном собрании Ингушетии законодательная инициатива была поддержана единогласно с принятием соответствующего постановления.