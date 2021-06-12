Народное творчество получит поддержку властей Ингушетии

Как отметил замминистра культуры региона Рустам Таркоев, интерес жителей региона к данной отрасли растет с каждым годом, появляется все больше направлений. Однако с нарастанием темпов, увеличиваются и потребности. Так, представители народных промыслов рассказали о трудностях, препятствующих эффективной работе и расширению, после чего стало ясно, что общая проблематика связана с отсутствием собственных просторных помещений и нехваткой финансирования.

Среди прозвучавших предложений, которые, по мнению ремесленников, станут импульсом для дальнейшего развития их деятельности, — введение в образовательных учреждениях кружков и групп в рамках дополнительного образования, обеспечение льготной аренды помещений, сотрудничество с бизнесом, возможность представления продукции на республиканских культурных мероприятиях и другие.

Выслушав докладчиков, Амриева обозначила первоочередную задачу — установление правового статуса и закрепление за определенным ведомством частных предпринимателей данной области, а также новые модели развития и возможности, которые предоставляет для этого федеральный центр.

«Для сохранения самобытности и уникальности, наших традиций очень важно развитие народного искусства. Это ведь часть нашей истории — то, что было начато еще нашими предками и остается актуальным и ныне, что не может не радовать. Но, чтобы со временем ингушское творчество только крепло и обретало еще большую популярность, распространялось за пределы, привлекая гостей из других регионов, разумеется, требуются серьезные меры. С нашей стороны, мы постараемся оказать содействие и рассмотрим вопрос финансовой поддержки», — подчеркнула вице-премьер.

Во встрече, помимо заместителей руководителей региональных Минкультуры, Миннаца и Минфина, приняли участие представители республиканского дома народного творчества и мастера декоративно-прикладного искусства Зейнеп Дзарахова, Юсуп Цуров, Адам Галаев и Пятимат Досхоева, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.