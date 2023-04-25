Погрануправление

Народные дружинники Ингушетии принимают активное участие в защите госграницы

0

На участке Пограничного управления ФСБ России по Ингушетии значительный вклад в защиту государственной границы вносят члены добровольной народной дружины из числа местных жителей.

В настоящее время в рядах добровольной народной дружины на территории республики состоит более 50 человек, они принимают активное участие в защите государственной границы на регулярной основе. Народные дружинники совместно с пограничниками несут службу в пограничных нарядах или в составе самостоятельных нарядов контролируют соблюдение установленных на границе режимов.

Как отметили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по республике, должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления Ингушетии осознают значимость участия местных жителей в защите государственной границы и создают систему мер социальной поддержки членов добровольных народных дружин.

Так, в соответствии с поручением Главы РИ № Пр-15 от 11 мая 2016 г. в сельских поселениях Джейрах, Бейни, Ольгети, Гули и Ляжги Джейрахского района принято решение об установлении налоговой льготы в размере 50% от уплаты земельного налога для указанной категории граждан.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жительница Ингушетии объявлена в розыск за участие в военных действиях на территории Сирии
К трем годам колонии и штрафу приговорен житель Ингушетии за хранение гранаты
В селе Плиево Ингушетии не санкционированно установлены «лежачие полицейские»
В Ингушетии задержали семь участников массовой драки из предгорного села
Известному работнику здравоохранения Ингушетии присвоили звание заслуженного врача России
Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев отправил УАЗ «Патриот» с гуманитаркой в зону СВО
Ингушский парламентарий Муса Мархиев отмечен благодарственным письмом Президента России
Представитель Ингушетии выступил в центре знаний «Машук» в Пятигорске
Юные ингушские боксеры принимают участие в первенстве России
МСП Банк с начала года выделил бизнесу в Ингушетии 1,1 млрд руб.
Двое жителей Ингушетии подозреваются в нападении на полицейского

Главное

Яндекс.Метрика

 