Народные дружинники Ингушетии принимают активное участие в защите госграницы

В настоящее время в рядах добровольной народной дружины на территории республики состоит более 50 человек, они принимают активное участие в защите государственной границы на регулярной основе. Народные дружинники совместно с пограничниками несут службу в пограничных нарядах или в составе самостоятельных нарядов контролируют соблюдение установленных на границе режимов.

Как отметили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по республике, должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления Ингушетии осознают значимость участия местных жителей в защите государственной границы и создают систему мер социальной поддержки членов добровольных народных дружин.

Так, в соответствии с поручением Главы РИ № Пр-15 от 11 мая 2016 г. в сельских поселениях Джейрах, Бейни, Ольгети, Гули и Ляжги Джейрахского района принято решение об установлении налоговой льготы в размере 50% от уплаты земельного налога для указанной категории граждан.