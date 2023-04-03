Народные коллективы Ингушетии приглашают подать заявку на реализацию творческого проекта
Народные коллективы Ингушетии могут подать заявку на реализацию творческого проекта, сообщил нашему изданию представитель регионального министерства культуры.
Как проинформировал нас собеседник, грантовый конкурс в сфере народного искусства объявлен федеральным Минкультуры впервые. Новая программа поддержки народных коллективов стала одним из важнейших достижений Года культурного наследия народов России, который прошел в прошлом году. Грантополучатели смогут представить праздники, традиции и обычаи всех народов нашей страны.
За счет средств господдержки можно осуществить музыкальные, хореографические и мультижанровые проекты, которые будут включать создание новых программ, фестивалей, конкурсов, проведение гастролей, мастер-классов, семинаров и фольклорных экспедиций.
По словам собеседника, прием заявок уже стартовал, и продлится он до 28 апреля текущего года.
Более подробно о грантах можно узнать на сайте Минкультуры Ингушетии.