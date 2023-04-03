Народные коллективы Ингушетии приглашают подать заявку на реализацию творческого проекта

Как проинформировал нас собеседник, грантовый конкурс в сфере народного искусства объявлен федеральным Минкультуры впервые. Новая программа поддержки народных коллективов стала одним из важнейших достижений Года культурного наследия народов России, который прошел в прошлом году. Грантополучатели смогут представить праздники, традиции и обычаи всех народов нашей страны.

За счет средств господдержки можно осуществить музыкальные, хореографические и мультижанровые проекты, которые будут включать создание новых программ, фестивалей, конкурсов, проведение гастролей, мастер-классов, семинаров и фольклорных экспедиций.

По словам собеседника, прием заявок уже стартовал, и продлится он до 28 апреля текущего года.

Более подробно о грантах можно узнать на сайте Минкультуры Ингушетии.