Народный артист Ингушетии Артур Хулагов награжден дипломом за участие в конкурсе «Патриотический рэп»
Народный артист Ингушетии, педагог по вокалу Государственной филармонии имени Хамхоева Артур Хулагов награжден дипломом за участие в творческом конкурсе «Патриотический рэп», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Во Всероссийском патриотическом рэп-фестивале, организатором которого выступило Федеральное казначейство России, принимают участие индивидуальные исполнители и коллективы, читающие под музыку патриотический рэп, танцевальные группы и бэк-вокалисты.
Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия также отметило Артура Хулагова благодарственным письмом «за оказанную помощь в подготовке видеозаписей с выступлением лауреатов, представленных во втором, финальном этапе I Всероссийского фестиваля патриотического рэпа в Северо-Кавказском федеральном округе».
По словам организаторов, фестиваль призван помочь сформировать у молодежи чувство патриотизма и любви к Родине, уважение к закону и правопорядку, развить трепетное отношение к культурному наследию и традициям народов страны.