Награждение

Народный артист Ингушетии Артур Хулагов награжден дипломом за участие в конкурсе «Патриотический рэп»

0

Народный артист Ингушетии, педагог по вокалу Государственной филармонии имени Хамхоева Артур Хулагов награжден дипломом за участие в творческом конкурсе «Патриотический рэп», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Во Всероссийском патриотическом рэп-фестивале, организатором которого выступило Федеральное казначейство России, принимают участие индивидуальные исполнители и коллективы, читающие под музыку патриотический рэп, танцевальные группы и бэк-вокалисты.

Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия также отметило Артура Хулагова благодарственным письмом «за оказанную помощь в подготовке видеозаписей с выступлением лауреатов, представленных во втором, финальном этапе I Всероссийского фестиваля патриотического рэпа в Северо-Кавказском федеральном округе».

По словам организаторов, фестиваль призван помочь сформировать у молодежи чувство патриотизма и любви к Родине, уважение к закону и правопорядку, развить трепетное отношение к культурному наследию и традициям народов страны.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Наиболее высокая средняя ставка по выданным в июле ипотечным кредитам зафиксирована в Ингушетии
В сельской библиотеке Верхних Ачалуков Ингушетии для юных читателей прошло литературное мероприятие
В горной части Ингушетии в конце сентября состоится марафон «Джейрах 2021»
В Ингушетии против судебного пристава с фальшивым дипломом возбуждено уголовное дело
В рамках акции «Ночь кино» в главной библиотеке Ингушетии посмотрели фильм о Юрии Гагарине
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает на выставку о национальном кинематографе
«Космический всеобуч»: «Ростелеком» и Центр космических технологий «Арктурус» подписали соглашение о сотрудничестве
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев начал подготовку к предстоящим матчам сборной России
Глава Ингушетии уступил в партии с чемпионом района по шахматам
Кадет Ислам Ханиев стал победителем и призером соревнований в рамках форума «Армия-2021»
Учись сейчас — плати потом: как Сбер помогает получить высшее образование

Главное

Яндекс.Метрика

 