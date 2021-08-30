Народный артист Ингушетии Артур Хулагов награжден дипломом за участие в конкурсе «Патриотический рэп»

Во Всероссийском патриотическом рэп-фестивале, организатором которого выступило Федеральное казначейство России, принимают участие индивидуальные исполнители и коллективы, читающие под музыку патриотический рэп, танцевальные группы и бэк-вокалисты.

Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия также отметило Артура Хулагова благодарственным письмом «за оказанную помощь в подготовке видеозаписей с выступлением лауреатов, представленных во втором, финальном этапе I Всероссийского фестиваля патриотического рэпа в Северо-Кавказском федеральном округе».

По словам организаторов, фестиваль призван помочь сформировать у молодежи чувство патриотизма и любви к Родине, уважение к закону и правопорядку, развить трепетное отношение к культурному наследию и традициям народов страны.