Народный артист России Юрий Чернов встретился в Ингушетии со своими поклонниками

Участниками мероприятия стали работники культуры Сунженского района и нестеровские школьники.

Художественный руководитель РДНТ Асет Абдурзакова провела краткий экскурс в историю кинофестиваля, представила зрителям артиста театра и кино, чьи роли вошли в золотой фонд киноискусства. Также она отметила, что Юрий Чернов сыграл более чем в ста кинофильмах.

Юрий Николаевич рассказал много интересного о своем участии в таких всенародно любимых кинолентах, как «Доживем до понедельника», «Приключения Электроника», «Иван Васильевич меняет профессию», в детском киножурнале «Ералаш» и др. Порадовал зрителей своим вокальным мастерством под собственный аккомпанемент на гитаре. Кстати, необходимо отметить, что Юрий Чернов играет на многих музыкальных инструментах и носит звание «человек-оркестр».

Пообщавшись со зрителями, почетный гость поблагодарил за внимание и активное участие в диалоге. Асет Абдурзакова в ответном слове пригласила актера почаще приезжать в Ингушетию и делиться своими яркими историями из жизни и творчества.

«Общение с Юрием Черновым оставило незабываемые впечатления у всех участников встречи», — отметила худрук Республиканского дома народного творчества.