Народный фронт Ингушетии отправит новогодние поздравления участникам СВО от «особенных» детей

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В преддверии Нового 2023 года воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в сельском поселении Троицкое Сунженского района подготовили новогодние открытки и письма военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине.

Активисты Народного фронта Ингушетии провели для особенных детей мастер-класс по изготовлению новогодних открыток, в которых каждый из ребят написал свое поздравление бойцам, а также пожелания победы и скорейшего возвращения домой.

«Ребята с удовольствием рисовали новогодние сюжеты и писали искренние пожелания для военных. Очень трогательные получились послания. Все сделанные открытки мы обязательно передадим нашим бойцам, находящимся на передовой», — поделился впечатлениями с корреспондентом газеты «Ингушетия» член регионального штаба Народного фронта Магомед Муружев.

По завершении встречи активисты порадовали детей сладкими мандаринами.

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