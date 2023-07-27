Народный фронт Ингушетии передаст беспилотник в ДНР

«Заодно, ребята возьмут с собой и беспилотный летательный аппарат, который был пожертвован местным жителем в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!». Его передадут в центр беспилотных систем имени Героя России Владимира Жоги в ДНР«,- сообщила газете «Ингушетия» представитель регионального Народного фронта Марем Экажева.

Напомним, что проект Народного фронта «Всё для победы!» был запущен ровно год назад. Он нацелен на поддержку солдат и жителей Донецкой и Луганской народных республик. В региональные отделения Народного фронта можно принести необходимые для воинских подразделений и мирных жителей вещи, в том числе материально-техническое обеспечение для войск.