Отмечается, что специалисты ОМОН заблаговременно обследовали избирательные участки и прилегающие к ним территории с помощью технических средств и служебных собак на предмет возможного наличия взрывных устройств.

Затем сотрудники вневедомственной охраны во взаимодействии с военнослужащими Назрановского полка Росгвардии и коллегами из правоохранительных органов взяли под непрерывную охрану около 66 избирательных участков.

Также сотрудники и военнослужащие ведомства приняли участие в голосовании, проходившем на 137 участках во всех городах и районах региона. В свободное от службы время они в качестве избирателей исполнили свой гражданский долг.