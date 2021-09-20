Безопасность

Нарушений общественного порядка на территории Ингушетии во время выборов не допущено — управление Росгвардии

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Благодаря слаженному взаимодействию правоохранительных структур республики нарушений общественного порядка на территории Ингушетии в дни голосования допущено не было, сообщает пресс-служба управления национальной гвардии по региону.

Отмечается, что специалисты ОМОН заблаговременно обследовали избирательные участки и прилегающие к ним территории с помощью технических средств и служебных собак на предмет возможного наличия взрывных устройств.

Затем сотрудники вневедомственной охраны во взаимодействии с военнослужащими Назрановского полка Росгвардии и коллегами из правоохранительных органов взяли под непрерывную охрану около 66 избирательных участков.

Также сотрудники и военнослужащие ведомства приняли участие в голосовании, проходившем на 137 участках во всех городах и районах региона. В свободное от службы время они в качестве избирателей исполнили свой гражданский долг.

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