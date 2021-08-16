Нарушения на дорогах в Ингушетии стали выявлять с помощью беспилотников

«На сегодняшний день в республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан и Удмуртия, в Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и Москве во взаимодействии подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне и Росгвардии применяются беспилотные летательные аппараты в целях обеспечения безопасности дорожного движения», — сообщили в пресс-центре МВД России.

На основе анализа аварийности формируется перечень аварийно опасных участков дорог с учетом отсутствия на них автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

«Применение беспилотников наиболее целесообразно для выявления административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и пересечением дорожной разметки, а также для информирования нарядов ДПС о дорожной ситуации и превентивных мер воздействия на участников дорожного движения в целях психологического побуждения к соблюдению правил дорожного движения», — пояснили в ведомстве.

В МВД пояснили, что там, где используются беспилотники, находится наряд ДПС, которому передаются данные о зафиксированных дронами правонарушениях. Затем наряд ДПС принимает меры по привлечению к ответственности нарушителя, исходя из характера правонарушения. В МВД уточнили, что оповещение участников дорожного движения о контроле участков дорог с помощью беспилотников осуществляется через СМИ. Решение об установке соответствующих информационных щитов принимается совместно с региональными и местными властями, юридическими и физическими лицами, которые являются собственниками или иными владельцами автодорог.