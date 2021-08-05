Экология

Нарушения при установлении тарифов на вывоз мусора в Ингушетии обернулись для «Экосистемы» уголовным делом

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Следственные органы по материалам прокуратуры завели уголовное дело в связи с грубыми нарушениями при установлении тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«Установлено, что ООО «Экосистема» при утверждении нормативов на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с декабря 2020 по март 2021 года предоставило в министерство промышленности и цифрового развития республики подложные документы. Они послужили основанием для установления тарифов на этот год на общую сумму более 398 млн рублей», — сказал представитель ведомства.

По его информации, недостоверные сведения о расходах организации повлекли увеличение стоимости услуг по вывозу ТКО в размере 457,43 руб. вместо обоснованного 69,4 рубля за 1 м3.

На основании протеста прокуратуры незаконное постановление об утверждении тарифов отменено.

По материалам надзорного ведомства СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Напомним, в июне 2018 года конкурсная комиссия Минстроя Ингушетии по итогам рассмотрения заявки присвоила ООО «Экосистема» статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сроком на 10 лет.

Ранее главы администраций Назрани и Карабулака раскритиковали работу упомянутой компании, а в Минприроды республики заявили, что с ней в ближайшее время через суд будет расторгнуто соглашение на вывоз мусора из-за нарушений условий контракта.

Поводом для принятия такого решения послужило множество жалоб, а также существенные нарушения в рамках заключенного контракта.

Власти подберут нового регионального оператора, их будет несколько по республике, так как один плохо справляется.

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