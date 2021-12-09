«Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения Героям, олицетворяющим собой честь и гордость нашей Отчизны, внесшим огромный вклад в дело защиты, укрепления и развития страны. Это касается не только тех, кто героически проявил себя в ратном бою, но и тех, кто в трудовых достижениях, гражданском служении оставался преданным интересам Родины», — отметил Калиматов.

По его словам, любовь к своему Отечеству и народу давала Героям неимоверную силу для настоящего подвига. Эти люди жертвовали своими жизнями ради того, что им было дорого и близко.

«Россия чтит своих героев. Все они были удостоены важных государственных наград и званий за храбрость и мужество в разных сражениях и войнах: русско-японской, русско-турецкой, Первой и Второй мировых войнах. Среди наших соотечественников есть полные кавалеры Георгиевского креста, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои труда. Но наша память — самая высшая награда для них», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он выразил уверенность, что среди нынешнего поколения тоже растут будущие Герои Отечества. И растут они на примерах своих отцов и дедов.

«Сегодня многие наши современники с доблестью и честью выполняют свой долг — воинский, человеческий, профессиональный, отдавая все свои силы служению народу, обществу, Родине. А наш долг, наша обязанность — свято чтить память Героев Отечества. Великая Россия, мирная Ингушетия — это в первую очередь их заслуга. Их подвигам и самопожертвованию ради высших целей обязаны мы сегодняшним днем. И мы не имеем права забывать об этом», — отметил Калиматов.

День Героев Отечества — памятная дата. Она утверждена Федеральным законом от 28 февраля 2007 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Праздник — дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград — званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.