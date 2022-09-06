Наши судебные приставы находятся среди лучших

«Второй этап Всероссийского конкурса на звание лучших по профессии среди судебных приставов СКФО состоялся на базе учебно-методического центра Управления ФССП России по Ростовской области. Победители и призеры конкурса определялись по итогам испытания на знание теоретических и практических основ служебной деятельности», — подчеркнул собеседник.

Добавим, что конкурс проводится ежегодно и основная его задача — повышение эффективности деятельности Федеральной службы судебных приставов, а также определение лучших сотрудников органов принудительного исполнения, стимулирование их к повышению профессионального уровня.