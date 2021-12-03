Насмерть сбившего человека жителя Ингушетии приговорили к двум года тюрьмы

«Судом установлено, что мужчина 4 августа 2021 года за рулем автомобиля марки Land Rover Range Rover Sport, не имея водительского удостоверения, которое ему ранее никогда не выдавалось, на улице А. Тутаевой в Назрани выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с двигавшемся по своей полосе движения автомобилем марки «Лада Приора». В результате столкновения от полученных телесных повреждений 37-летний водитель «Лады» скончался на следующий день в медицинском учреждении», — сказал собеседник.

По его словам, приговором Магасского районного суда республики мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.