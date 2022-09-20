Криминал

Найден автомобиль, на котором скрылся расстрелявший главу стройфирмы в Ингушетии

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В Назрановском районе нашли сгоревший легковой автомобиль, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Правоохранители обнаружили между Карабулаком и сельским поселением Плиево полностью сгоревший автомобиль ВАЗ-2114», — сказал источник.

По предварительным данным, на этой машине скрылся расстрелявший жителя Назрановского района Аушева во вторник. Чтобы скрыть улики и следы, злоумышленник поджег автомобиль.

Ранее пресс-служба республиканского МВД сообщала газете «Ингушетия», что полиция проводит комплекс необходимых мероприятий по факту причинения ранений из огнестрельного оружия, повлекших смерть потерпевшего.

По информации информированного источника, инцидент произошел в центре Назрани. Во вторник днем неизвестный открыл стрельбу по руководителю стройфирмы, когда тот заходил в магазин. Нападавший произвел несколько выстрелов. Мужчина в результате тяжелого ранения скончался.

Подозреваемый передвигался на «четырнадцатой». Мотивом совершения преступления могла стать кровная месть.

 

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