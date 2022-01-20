Найденный в горах Ингушетии древний склеп поставят на государственный учет

«В 500 метрах восточнее от замка «Шин энгарий гIалаш» («Башни двух соперниц») обнаружена каменная постройка. После осмотра установлено, что это ранее неучтённый полуподземный склеп, вероятно относящийся к данному башенному комплексу», — сказал собеседник издания.

Исследователи собрали необходимый материал для постановки древней постройки на государственный учёт, отметили в ведомстве.

Выходцами из труднодоступных башен двух соперниц являются Оздоевы. Группа в составе руководителя управления культурного наследия Ингушетии Магомеда Дзарахова, добровольцев из тейпа Оздоевых совершила поход к памятнику для определения первоочередных противоаварийных мероприятий по его защите от обрушения. Сейчас под руководством и непосредственным участием управления идет подготовка исходно-разрешительной и проектной документации.

Стройматериал к башням будут доставлять воздушным транспортом. Выходцы из поселения выразили намерение поучаствовать в восстановительных работах.

Средневековый замок «Башни двух соперниц» расположен на узком гребне с крутыми и обрывистыми склонами отрога Скалистого хребта между ущельями. Укрепление состояло их двух боевых башен с плоской крышей и защитными балкончиками на верхних этажах, объединенных каменной оборонительной стеной в единый замковый комплекс.

По легенде он был построен двумя женщинами, которые являлись жёнами одного человека. Вопреки общему мнению, что жены между собой должны конфликтовать, они жили очень дружно. Через некоторое время муж погиб при сражении. У каждой из жён было по одному сыну, и тогда они решили построить на неприступном обрывистом склоне две боевые башни для защиты.