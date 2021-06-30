Назир Богатырев стал призером молодежного первенства СКФО по дзюдо

Как стало известно «Ингушетии», в рамках турнира атлет, выступавший в весовой категории до 55 кг, успешно справился со всеми своими соперниками, уступив лишь в финальной схватке представителю Чеченской Республики Сайфулле Омакаеву. Тренируется дзюдоист в секции борьбы на базе восьмой школы в Гамурзиево.

Отметим, что первенство СКФО по дзюдо проводится в рамках X Летней спартакиады молодежи России. По информации организаторов соревнований, помимо медалей победители состязаний получат путёвки на финал молодежной спартакиады, которая состоится в августе в Казани.