Дзюдо

Назир Богатырев стал призером юниорского первенства СКФО по дзюдо

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Воспитанник Мурада Богатыррева, Назир Богатырев, завоевал бронзовую награду в категории до 55 кг на первенстве Север-Кавказского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года в Ставрополе.

Как сообщил «Ингушетии» тренер спортсмена, успешно пройдя три круга, его подопечный уступил дзюдоисту из Чечни Сайфулле Омакаеву и выбыл из борьбы за «золото» соревнований.

Зато в утешительной встрече ему удалось взять реванш у другого представителя соседней республики — Вахида Канаева, и подняться на третью ступень пьедестала почета.

Тренируется спортсмен в секции борьбы на базе восьмой школы АО Гамурзиево.

Отметим, что первенство СКФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года стартовало в Ставрополе накануне. В турнире приняли участие почти 300 спортсменов и спортсменок из всех регионов Северного Кавказа. Ингушетию на данных соревнованиях представляли 40 атлетов. Помимо Назира Богатырева в число бронзовых призеров в категории до 60 кг вошел Мансур Ведзижев.

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