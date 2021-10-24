Назир Богатырев стал призером юниорского первенства СКФО по дзюдо

Как сообщил «Ингушетии» тренер спортсмена, успешно пройдя три круга, его подопечный уступил дзюдоисту из Чечни Сайфулле Омакаеву и выбыл из борьбы за «золото» соревнований.

Зато в утешительной встрече ему удалось взять реванш у другого представителя соседней республики — Вахида Канаева, и подняться на третью ступень пьедестала почета.

Тренируется спортсмен в секции борьбы на базе восьмой школы АО Гамурзиево.

Отметим, что первенство СКФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года стартовало в Ставрополе накануне. В турнире приняли участие почти 300 спортсменов и спортсменок из всех регионов Северного Кавказа. Ингушетию на данных соревнованиях представляли 40 атлетов. Помимо Назира Богатырева в число бронзовых призеров в категории до 60 кг вошел Мансур Ведзижев.