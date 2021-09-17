Выборы

Назир Манкиев: «Курс, которого придерживается наша страна и республика, считаю правильным»

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«Курс, которого придерживается наша страна и республика, считаю правильным», — сказал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Назир Манкиев, пришедший на свой избирательный участок в с. п. Сурхахи.

«Мы выбираем депутатов, которые должны отстаивать наши интересы и с которых мы сможем спросить. Считаю, что в дальнейшем у нас в стране и в Ингушетии все будет только налаживаться, и все будет хорошо», — отметил он.

Чемпион пожелал будущим депутатам успехов и плодотворной законотворческой деятельности.

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