Назир Манкиев: «Курс, которого придерживается наша страна и республика, считаю правильным»
«Курс, которого придерживается наша страна и республика, считаю правильным», — сказал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Назир Манкиев, пришедший на свой избирательный участок в с. п. Сурхахи.
«Мы выбираем депутатов, которые должны отстаивать наши интересы и с которых мы сможем спросить. Считаю, что в дальнейшем у нас в стране и в Ингушетии все будет только налаживаться, и все будет хорошо», — отметил он.
Чемпион пожелал будущим депутатам успехов и плодотворной законотворческой деятельности.