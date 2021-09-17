Назир Манкиев: «Курс, которого придерживается наша страна и республика, считаю правильным»

«Мы выбираем депутатов, которые должны отстаивать наши интересы и с которых мы сможем спросить. Считаю, что в дальнейшем у нас в стране и в Ингушетии все будет только налаживаться, и все будет хорошо», — отметил он.

Чемпион пожелал будущим депутатам успехов и плодотворной законотворческой деятельности.