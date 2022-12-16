Назначение

Назначен новый руководитель ОПФР по Ингушетии

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Зубейр Евлоев, возглавлявший отдел по борьбе с коррупцией в органах государственной власти, стал руководителем отделения Пенсионного фонда России по республике. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Свою профессиональную деятельность он начал в правоохранительных органах, после окончания Краснодарской академии МВД в 2004 году. В 2008 году Зубейр Евлоев получил еще один диплом о высшем образовании, пройдя обучение в Ростовском юридическом институте МВД России», — сказал собеседник издания.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил уверенность в том, что новый руководитель наведет порядок в отделении.

«Человек с таким профессиональным багажом сумеет навести должный порядок в структуре. Сегодня очень важно упорядочить деятельность всех организаций, избавить их от коррупционных схем, любых мошеннических действий. Всякая незаконная деятельность вредит нашей экономике, порядку в регионе и стране в целом. Надо понимать это, и всячески препятствовать таким действиям», — заявил Калиматов.

Сегодня премьер Владимир Сластенин представил коллективу нового управляющего региональным отделением Пенсионного фонда.

 

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