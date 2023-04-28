Субботник

Назрань присоединится к Всероссийскому субботнику

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В Ингушетии администрация Назрани 29 апреля будет проводить субботник на территории пруда — главной достопримечательности города.

Как сообщили в мэрии муниципалитета, почти вся прилегающая территория пруда облагорожена благодаря нацпроекту и инициативе главы города Урусхана Евлоева.

Администрации Центрального, Альтиевского, Гамурзиевского и Насыр-Кортского округов также будут проводить экологические мероприятия на своих территориях.

Отмечается, что к субботнику присоединятся и волонтеры, которые будут активно помогать горожанам голосовать на сайте za. gorodsreda. ru.

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