Назрань присоединится к Всероссийскому субботнику

Как сообщили в мэрии муниципалитета, почти вся прилегающая территория пруда облагорожена благодаря нацпроекту и инициативе главы города Урусхана Евлоева.

Администрации Центрального, Альтиевского, Гамурзиевского и Насыр-Кортского округов также будут проводить экологические мероприятия на своих территориях.

Отмечается, что к субботнику присоединятся и волонтеры, которые будут активно помогать горожанам голосовать на сайте za. gorodsreda. ru.