Назрань присоединится к Всероссийскому субботнику
В Ингушетии администрация Назрани 29 апреля будет проводить субботник на территории пруда — главной достопримечательности города.
Как сообщили в мэрии муниципалитета, почти вся прилегающая территория пруда облагорожена благодаря нацпроекту и инициативе главы города Урусхана Евлоева.
Администрации Центрального, Альтиевского, Гамурзиевского и Насыр-Кортского округов также будут проводить экологические мероприятия на своих территориях.
Отмечается, что к субботнику присоединятся и волонтеры, которые будут активно помогать горожанам голосовать на сайте za. gorodsreda. ru.