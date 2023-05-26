Профилактика наркомании

Назрановская транспортная прокуратура провела антинаркотическое мероприятие в сельской школе

0

Сотрудники Назрановской транспортной прокуратуры совместно с инспектором по делам несовершеннолетних Назрановского ЛО МВД России на транспорте прочитали лекцию для учащихся 7-9 классов в общеобразовательной школе сельского поселения Плиево на тему «Профилактика наркомании».

Как сообщили в ведомстве, в рамках мероприятия правового просвещения до сведения учащихся были доведены основные положения Уголовного кодекса Российской Федерации и последствия совершения преступлений как для самих несовершеннолетних, так и для их родителей.

Также школьникам рассказали о последствиях принятия наркотических средств и психотропных сильнодействующих веществ. Кроме того, были даны ответы на все интересующие несовершеннолетних вопросы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии выступил на Всероссийском координационном совете в Москве
В Карабулаке Ингушетии провели антинаркотическую игру-викторину
Студентам Назрановского аграрного колледжа Ингушетии рассказали о возможностях летней подработки
В Ингушетии стартовала сдача ЕГЭ по географии, литературе и химии
В Ингушетии стартовала государственная итоговая аттестация ОГЭ
В МВД по Ингушетии провели приём граждан
Спортсмены ингушского клуба «Ади-Ахмад» завоевали золотые медали на всероссийском турнире
Представители Минспорта Ингушетии приняли участие в стратегической сессии по реализации проектов в Грозном
Продукты для пришкольных лагерей в Ингушетии будут закупать у местных производителей
В Ингушетии прошло первенство по боевым единоборствам ФКРС — 2023 State-Combat, приуроченное ко Дню республики
В Ингушетии подвели итоги межрегионального юношеского турнира по греко-римской борьбе памяти Дэги Багаева

Главное

Яндекс.Метрика

 