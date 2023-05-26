Назрановская транспортная прокуратура провела антинаркотическое мероприятие в сельской школе
Сотрудники Назрановской транспортной прокуратуры совместно с инспектором по делам несовершеннолетних Назрановского ЛО МВД России на транспорте прочитали лекцию для учащихся 7-9 классов в общеобразовательной школе сельского поселения Плиево на тему «Профилактика наркомании».
Как сообщили в ведомстве, в рамках мероприятия правового просвещения до сведения учащихся были доведены основные положения Уголовного кодекса Российской Федерации и последствия совершения преступлений как для самих несовершеннолетних, так и для их родителей.
Также школьникам рассказали о последствиях принятия наркотических средств и психотропных сильнодействующих веществ. Кроме того, были даны ответы на все интересующие несовершеннолетних вопросы.