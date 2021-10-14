Назрановские школьники встретились с представителями национально-культурных автономий Ингушетии

Открывая встречу, начальник отдела по внешним связям и национальной политике министерства Мадина Барахоева отметила, что в Ингушетии проживают представители более 70 национальностей. По её словам, сохранение традиций межэтнического согласия, достижение духовно-нравственной и социально-политической гармонии, единства народов являются для республики ключевыми.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Миннаца региона, в рамках встречи школьникам рассказали о важности сохранения мира и согласия между представителями разных культур. Представители национально-культурных автономий в свою очередь поделились с учащимися особенностями своих традиций и обычаев. Они рассказали также о том, как благодаря гостеприимству жителей республики смогли быстро интегрироваться в ингушское общество.