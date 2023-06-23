Футбол

Назрановский «Ангушт» обыграл грозненскую «Академию футбола «Рамзан»

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Назрановский «Ангушт» уверенно обыграл грозненскую «Академию футбола «Рамзан» со счетом 2:0, одержав свою третью победу подряд.

Как сообщил портал ingfootball, подопечные Умара Мархиева много владели мячом, а гости делали ставку на оборонительную надёжность и редкие контрвыпады. Большую часть первого тайма план грозненцев работал неплохо, они не позволяли хозяевам поля трансформировать территориальное преимущество в создание большого количества опасных моментов у своих ворот. Тем не менее, до перерыва «Ангушту» удалось открыть счёт — на 44-й минуте Ахмеду Экажеву удалось протолкнуть мяч в ворота грозненцев.

Отмечается, что назрановцы контролировали ситуацию на поле, не допуская остроты у своих ворот. В середине второго тайма «ангуштовцы» забили второй гол в игре и сняли все вопросы о победителе встречи. Очередным голом отметился Бекхан Алиев.

Ингушские футболисты уверенно довели дело до победы, набрали 17 очков и завершили первый круг на первом месте в турнирной таблице своей группы. Напомним, «Ангушт» следующую игру проведет 5 июля на выезде против ФК «Динамо-Дагестан».

 

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