Назрановский «Ангушт» обыграл махачкалинское «Динамо-Дагестан»

Первый тайм проходил под диктовку назрановцев под руководством Умара Мархиева, но прошёл без забитых мячей.

По информации портала ingfootball, по истечении часа игры хозяева постепенно перехватили инициативу и стали усиливать давление на ворота соперника. Свою атакующую активность «ангуштовцы» трансформировали в создание опасных моментов и уже в заключительной трети матча организовали взятие ворот соперника на 78-й минуте. После подачи с углового мяч на линии штрафной подобрал Акраман Хаматханов, который пробил по воротам — мяч в цель подправил Руслан Халухаев, забив первый гол назрановцев в сезоне.

«Ангушт» по итогам матча набрал первые три очка в сезоне и идет в своей группе на втором месте в таблице. Следующую игру назрановцы проведут 10 мая, когда примут на своем поле каспийский «УОР-Дагестан».

Состав «Ангушта»: Даду Хидриев — Акраман Хаматханов, Ислам Хамхоев, Ахмед Экажев, Ислам Мархиев (Тухан Ахильгов, 89) — Магомед Эстамиров (Руслан Халухаев, 54), Алисхан Ахильгов, Бекхан Цуроев (Габиль Нурахмедов, 65), Хамзат Хажмухамбетов — Бекхан Алиев, Магомед Гугуев.