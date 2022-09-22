Футбол

Назрановский «Ангушт» остался на пятой строчке турнирной таблицы первенства третьей лиги зоны ЮФО-СКФО

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Назрановский «Ангушт» проиграл ФК «Астрахань» в рамках первенства 3-й лиги зоны ЮФО-СКФО, сообщил портал ingfootball.

Встреча прошла в Астрахани на стадионе имени Колосова и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. Все голы в поединке были забиты во втором тайме, в котором команды выдали после перерыва настоящий триллер.

Дебют второй половины игры остался за астраханцами, которые на 49-й минуте благодаря голу Рахмета Бурумбаева повели в счете. По ходу тайма назрановцам удалось переломить ход матча в свою пользу. На 67-й минуте Бекхан Алиев точным ударом в цель сделал счет равным, а через 10 минут другой нападающий «Ангушта» Магомед Гугуев вывел свою команду вперед. Равновесие в игре астраханцы восстановили через три минуты — Павел Пивоваров отличился забитым мячом. Под занавес встречи хозяевам удалось вырвать волевую победу. На 90-й минуте тот же Павел Пивоваров забил решающий гол для своей команды, оформив дубль в игре.

После сегодняшней победы «Астрахань» набрала 24 очка и закрепилась на четвертом месте в турнирной таблице. «Ангушт» с 21 баллом в активе остался на пятой позиции. В следующем матче назрановцы сыграют 23 сентября на выезде против астраханского «Волгаря-М», чем и завершат сезон.

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