Футбол

Назрановский «Ангушт» сыграл вничью с каспийским «УОР-Дагестан»

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Футболистам Назрановского «Ангушта» не удалось одержать вторую победу подряд после игры с каспийским «УОР-Дагестан» в рамках матча в группе «Юг» первенства 3-й лиги зоны ЮФО-СКФО.

По информации портала ingfootball, матч состоялся в Назрани на стадионе «Центральный» имени Рашида Аушева и завершился со счетом 1:1.

Ингушские футболисты удачно провели стартовый отрезок игры и быстро открыли счёт — Магомед Гугуев пробил пенальти на 6-й минуте. После забитого мяча «ангуштовцы» продолжали контролировать игру, однако владение мячом не позволяло создавать остроту в завершающей стадии.

Во втором тайме ситуация на поле не поменялась. «УОР-Дагестан» об атаках почти не помышлял, и чуть ли не единственный акцентированный удар за весь матч стал результативным. Дальний удар Калимоллы Зайнавова на 70-й минуте достиг цели. Гости были согласны на ничью, поэтому перешли на тактику удержания счета. В оставшееся время «Ангушт» постарался организовать навал и вырвать победу, но каспийцам удалось сохранить ничейный счет.

«Ангушт» после этого матча набрал четыре очка в сезоне и идет в своей группе промежуточно на первом месте в таблице. Следующую игру ингушские футболисты проведут 17 мая, когда примут на своем поле черкесский «Нарт».

Состав «Ангушта»: Даду Хидриев — Акраман Хаматханов, Ислам Хамхоев (Руслан Зязиков 78), Ахмед Экажев, Бекхан Цуроев (Тамерлан Гирзишев 52) — Магомед Эстамиров (Руслан Халухаев 60), Алисхан Ахильгов, Габиль Нурахмедов, Хамзат Хажмухамбетов — Бекхан Алиев, Магомед Гугуев (Тухан Ахильгов 65).

 

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