Пожар

Названа причина пожара в торговом центре в Назрани

0

Предположительно, пожар в трехэтажном здании автотранспортного торгово-рыночного центра «Ангушт» в Назрани произошел из-за замыкания электропроводки, сообщил газете «Ингушетия» источник в правоохранительных органах региона.

«Причиной возгорания помещения ресторана «Рояль» в торговом центре стало короткое замыкание электропроводки», — сказал собеседник издания.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что во вторник в 13:38 в дежурную смену МЧС поступило сообщение о том, что на улице Муталиева в центре Назрани произошло возгорание. К моменту прибытия спасателей горела мансарда трехэтажного здания. Площадь пожара составила 200 кв. м. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

По факту пожара в торгово-рыночном центре прокуратура проводит проверку.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Минфин России выделит Ингушетии 1,25 миллиарда руб. дополнительной помощи
В Ингушетии создают региональный фонд развития промышленности
За 20 лет «Единая Россия» доказала, что способна брать на себя ответственность — Калиматов
В Ингушетии с начала года заключено порядка 3,2 тыс. социальных контрактов
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии проверил условия содержания подсудимых по «ингушскому делу»
В селе Новый Редант Ингушетии построили футбольное поле с искусственным покрытием
В Ингушетии проходит кинофестиваль «Золотая башня»
В городе Назрани Ингушетии уложили асфальтовое покрытие на тротуаре, ведущем в среднюю школу
Специалисты администрации Назрановского района Ингушетии проводят мониторинг соблюдения антиковидных мер
С 16 по 19 декабря текущего года в горной Ингушетии состоится форум «Таргим-2021»
В 2023 году в Ингушетии заработает центр опережающей профессиональной подготовки

Главное

Яндекс.Метрика

 