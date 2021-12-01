Названа причина пожара в торговом центре в Назрани
Предположительно, пожар в трехэтажном здании автотранспортного торгово-рыночного центра «Ангушт» в Назрани произошел из-за замыкания электропроводки, сообщил газете «Ингушетия» источник в правоохранительных органах региона.
«Причиной возгорания помещения ресторана «Рояль» в торговом центре стало короткое замыкание электропроводки», — сказал собеседник издания.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что во вторник в 13:38 в дежурную смену МЧС поступило сообщение о том, что на улице Муталиева в центре Назрани произошло возгорание. К моменту прибытия спасателей горела мансарда трехэтажного здания. Площадь пожара составила 200 кв. м. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.
По факту пожара в торгово-рыночном центре прокуратура проводит проверку.