Названы популярные подарки для россиян

Копить на праздник заранее предпочитают 55% жителей страны, свидетельствуют итоги опроса, проведенного компанией «АльфаСтрахование». Больше всего тратятся на продукты, на это уходит треть новогоднего бюджета, на подарки расходуется 23%.

На подарки в этом году стараются тратить меньше, чем в прошлые два года, отмечает директор по маркетингу интернет-магазина подарков «Миларки. ру» Сергей Евдокимов. Коллегам и друзьям стараются купить презенты до 1 тыс. рублей, а на близких родственников готовы тратить в 3-5 раз больше.

Для женщин самыми популярными подарками оказались наборы косметики от 840 до 2 тыс. рублей, больше всего жители России любят покупать презенты для детей, на подарки мужчинам тратится меньше всего денег.

Самый желанный подарок на Новый год — деньги (16%), на втором месте — отпуск и недвижимость (по 15% голосов), выяснил сервис SuperJob. Причем мужчины чаще мечтают о деньгах, новых девайсах и автомобилях. А женщины — об отпуске, недвижимости и новых нарядах.

Два года назад самым желанным подарком был автомобиль, сейчас — деньги. В 2020 году об отпуске в качестве новогоднего подарка мечтали 11%, в этом году — 15%. И это перестало быть дорогим удовольствием. Большинство туристов закладывают на новогоднюю поездку 10-20 тыс. рублей на человека. В топ-5 недорогих курортов на 2023 год вошли курорты Кавминвод, Тюмени, Тулы, Калининграда, Сухуми.