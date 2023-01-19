Национальная библиотека

НБ Ингушетии получила в дар от вдовы балкарского поэта Кайсына Кулиева издания, посвященные его памяти

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Национальная библиотека имени Джемалдина Яндиева получила в дар от вдовы известного балкарского поэта Кайсына Кулиева книги, изданные к его 105-летию, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Фотоальбом «Кайсын. Жизнь поэта» и детская книжка «Скачи, мой ослик!» Кулиева были изданы в Нальчике в прошлом году. Из столицы Кабардино-Балкарии книги, переданные Элизат Кулиевой для ингушских почитателей творчества ее супруга, привезла поэтесса Зарета Ахильгова, которая приняла участие в праздновании юбилейной даты.

В фотоальбоме «Кайсын. Жизнь поэта», составителем которого является вдова Кулиева, опубликованы фотоснимки разных периодов его жизни, а также посвященные ему стихи знаменитых советских поэтов, таких как Борис Слуцкий, Лев Ошанин, Евгений Евтушенко и другие.

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