НБ Ингушетии получила в дар от вдовы балкарского поэта Кайсына Кулиева издания, посвященные его памяти

Фотоальбом «Кайсын. Жизнь поэта» и детская книжка «Скачи, мой ослик!» Кулиева были изданы в Нальчике в прошлом году. Из столицы Кабардино-Балкарии книги, переданные Элизат Кулиевой для ингушских почитателей творчества ее супруга, привезла поэтесса Зарета Ахильгова, которая приняла участие в праздновании юбилейной даты.

В фотоальбоме «Кайсын. Жизнь поэта», составителем которого является вдова Кулиева, опубликованы фотоснимки разных периодов его жизни, а также посвященные ему стихи знаменитых советских поэтов, таких как Борис Слуцкий, Лев Ошанин, Евгений Евтушенко и другие.