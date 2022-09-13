Национальная библиотека

НБ Ингушетии выпустила библиографический указатель к 85-летию со дня рождения Абу Мальсагова

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Национально-краеведческий отдел Национальной библиотеки Ингушетии имени Джемалдина Яндиева выпустил библиографический указатель «Писатель и просветитель», приуроченный к 85-летию со дня рождения литературоведа, писателя, публициста, главного редактора журнала «Литературная Ингушетия», доцента кафедры ИнгГУ, автора школьных учебников, программ, пособий и хрестоматий по ингушской литературе Абу Увайсовича Мальсагова, сообщила пресс-служба учреждения.

Это второе, дополненное и исправленное издание, первое издание вышло в 2001 году. В указатель включены новые библиографические материалы и сведения о новых изданиях книг и газетно-журнальных статей. Раздел «О нем» дополнен библиографией исследовательских работ ингушских ученых и публицистов.

В указатель вошел библиографический материал по следующим разделам: «Библиография творчества: книги, составитель, учебники и хрестоматии, стихи, проза, редактор, литературоведческие статьи, фольклорист», «Об Абу Мальсагове, его творчестве и деятельности».

Библиографический указатель адресован ученым, краеведам, библиотекарям, преподавателям ингушской литературы, студентам вузов и ссузов, учащимся школ, а также всем, кто интересуется национальной литературой.

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