НБ Ингушетии выпустила библиографический указатель к 85-летию со дня рождения Абу Мальсагова

Это второе, дополненное и исправленное издание, первое издание вышло в 2001 году. В указатель включены новые библиографические материалы и сведения о новых изданиях книг и газетно-журнальных статей. Раздел «О нем» дополнен библиографией исследовательских работ ингушских ученых и публицистов.

В указатель вошел библиографический материал по следующим разделам: «Библиография творчества: книги, составитель, учебники и хрестоматии, стихи, проза, редактор, литературоведческие статьи, фольклорист», «Об Абу Мальсагове, его творчестве и деятельности».

Библиографический указатель адресован ученым, краеведам, библиотекарям, преподавателям ингушской литературы, студентам вузов и ссузов, учащимся школ, а также всем, кто интересуется национальной литературой.