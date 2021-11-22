НДС при продаже пресноводной живой форели будет снижен до 10%

Необходимые для этого изменения внесены в перечень продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, и утверждены постановлением правительства.

Отмечается, что в перечень вошли следующие виды живой форели: ручьевая, озерная и радужная.

Решение поддержит форелевые хозяйства и поможет создать дополнительные условия для их развития.

Как ранее сообщалось, в октябре этого года правительство Ингушетии одобрило реализацию на территории республики пяти инвестиционных проектов, среди которых, в частности, предприятия по разведению проточной форели в городе Назрани и Джейрахском районе.

Общий объем производства составит около 2 тысяч тонн радужной форели в год и от 200 до 300 тонн осетрины.