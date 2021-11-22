Налоги

НДС при продаже пресноводной живой форели будет снижен до 10%

0

Налог на добавленную стоимость при продаже пресноводной живой форели будет снижен с 20% до 10% с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба кабинета министров России.

Необходимые для этого изменения внесены в перечень продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, и утверждены постановлением правительства.

Отмечается, что в перечень вошли следующие виды живой форели: ручьевая, озерная и радужная.

Решение поддержит форелевые хозяйства и поможет создать дополнительные условия для их развития.

Как ранее сообщалось, в октябре этого года правительство Ингушетии одобрило реализацию на территории республики пяти инвестиционных проектов, среди которых, в частности, предприятия по разведению проточной форели в городе Назрани и Джейрахском районе.

Общий объем производства составит около 2 тысяч тонн радужной форели в год и от 200 до 300 тонн осетрины.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
За формированием цен на жизненно необходимые лекарства в регионах усилят госконтроль
Жители Ингушетии смогут сообщать властям региона о проблемах через «Алису»
В горной Ингушетии состоялось открытие музея под открытым небом в башенном комплексе Бишт
В сельском поселении Троицкое Ингушетии проложат более 11 км газопровода
В Ингушетии 21 пациент с Covid-19 находится на ИВЛ
Мэрия Назрани разберётся в ситуации с присвоением дамбы
Ингушетия в числе субъектов-аутсайдеров по уровню зарплат
В Ингушетии при столкновении двух легковых автомобилей пострадал человек
Президент России ревакцинировался «Спутником Лайт»
Ингушские боксеры завоевали 4 медали на турнире в Ставропольском крае
Пресс-секретарь Президента России: центр тюркского мира находится на Алтае

Главное

Яндекс.Метрика

 