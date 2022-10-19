Не менее 195 тыс. рублей в месяц будут получать мобилизованные

«Известно о проблемах, возникших в последнее время и с выплатами денежного довольствия военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации. Сегодня мной подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат, они должны составлять, напомню, не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц. Особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава», — цитирует главу государства ТАСС.

Россия гордится всеми, кто выполняет долг по защите Отечества, каждый военнослужащий должен быть обеспечен всем необходимым, заявил Путин.

«Мы гордимся каждым, кто сегодня поступает на военную службу, выполняет свой долг по защите Отечества. И все наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым», — подчеркнул он.

Как пояснил Путин, это касается оборудования казарм и мест дислокации, бытовых условий, экипировки и снаряжения, питания и медицинского обслуживания. «У нас есть все возможности для того, чтобы решать все возникающие здесь вопросы, а они есть, на современном и достойном нашей страны уровне», — сказал Президент России.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что семьям мобилизованных будет произведена единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей. Средства будут выделены из резервного фонда руководителя субъекта.

«Выплаты своевременно дойдут до тех, кому они положены. Деньги хоть и небольшие, но они помогут на какое-то время стабилизировать семейный бюджет. Будем решать и все другие текущие их вопросы. У наших ребят, которые отправляются в зону специальной военной операции для выполнения государственных задач, должна быть уверенность, что у их семей есть здесь на родине опора и защита», — заявил Калиматов.