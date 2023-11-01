Не пропустившего пешехода водителя BMW задержали в Ингушетии

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике, в ходе проведенных мероприятий правоохранители установили текущее местонахождение иномарки и остановили ее на улице имени Саида Чахкиева.

В отношении водителя автомобиля составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП. Машина задержана и доставлена на специальную стоянку ОМВД России по Назрани.