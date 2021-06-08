Не прошедшим медосвидетельствование могут запретить приобретать огнестрельное оружие
Госдумой во втором чтении принят законопроект, который вводит запрет на приобретение огнестрельного оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний, перечень которых установит правительство, сообщает пресс-служба законодательного органа.
«Медосвидетельствование можно будет пройти только в государственных или муниципальных учреждениях. Оно будет включать в себя химико-токсикологические исследования, а также психологическое тестирование. При успешном прохождении освидетельствования будет формироваться электронное заключение, подписанное квалифицированной подписью, которое размещается в ГИС Минздрава», — говорится в сообщении.
Росгвардия, в соответствии с законопроектом, получит доступ к этому электронному реестру.
По мнению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, новый порядок медосвидетельствования не позволит зарегистрировать оружие человеку с неустойчивой психикой.
«Справки покупают, обращаться с оружием не умеют, человек сам может пострадать от этого оружия. Новый порядок не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его», — подчеркнул он.
Как отметил соавтор поправок председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, важно, что устраняется сама возможность предоставления подложных медсправок. По действующему законодательству Росгвардия не может проверить, стоит ли человек на учете в психоневрологическом диспансере.