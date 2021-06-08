Законопроект

Не прошедшим медосвидетельствование могут запретить приобретать огнестрельное оружие

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Госдумой во втором чтении принят законопроект, который вводит запрет на приобретение огнестрельного оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний, перечень которых установит правительство, сообщает пресс-служба законодательного органа.

«Медосвидетельствование можно будет пройти только в государственных или муниципальных учреждениях. Оно будет включать в себя химико-токсикологические исследования, а также психологическое тестирование. При успешном прохождении освидетельствования будет формироваться электронное заключение, подписанное квалифицированной подписью, которое размещается в ГИС Минздрава», — говорится в сообщении.

Росгвардия, в соответствии с законопроектом, получит доступ к этому электронному реестру.

По мнению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, новый порядок медосвидетельствования не позволит зарегистрировать оружие человеку с неустойчивой психикой.

«Справки покупают, обращаться с оружием не умеют, человек сам может пострадать от этого оружия. Новый порядок не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его», — подчеркнул он.

Как отметил соавтор поправок председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, важно, что устраняется сама возможность предоставления подложных медсправок. По действующему законодательству Росгвардия не может проверить, стоит ли человек на учете в психоневрологическом диспансере.

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